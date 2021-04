Alors que tous les jeux à présent font la part belle à l'élément qui nous sied le mieux, le bon planché des vaches, il est un élément qui pour les développeurs semble être difficile à conceptualiser voir modéliser, j'ai nommé l'eau.J'ai beau chercher dans ma mémoire, mais je n'ai aucun jeu vidéo en tête dont l'eau était modélisée de manière correct aucun. Même le jeun'était pas si bien que ça.Autre exemple, j'ai pas de jeu vidéo en tête où on trouve un gameplay acceptable une fois que ton personnage se retrouve en milieux aquatique.Autre point également, j'ai pas souvenir qu'il y a beaucoup de jeu vidéo utilisant l'eau comme thématique attention quand je parle de thématique je parle de thématique de gameplay, genretu as de l'eau, mais quand tu te bas dans l'eau on ne va pas se cacher c'est nase, c'est pas si différent qu'un premieroudans la forme.Disons qu'on a fait énormément de progrès sur tout un tas de gameplay se déroulant sur planché des vaches, mais je trouve qu'une fois dans un environnement aqueux ça devient nase moche quel que soit le jeu.Selon vous est-ce qu'une révolution du jeu vidéo utilisant le plein potentiel de cet environnement serait souhaitable ? Ou est-ce que les environnement lacustre sont des endroits que vous n'aimez pas du tout ?

Who likes this ?

posted the 04/30/2021 at 11:05 AM by opthomas