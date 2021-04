Science & Astronomie

Avecqui s'envole vers la station spatiale international grâce à, je me suis remis sur Google image en me revoyant ce qui me faisait rêver quand j'étais môme, j'ai nommé la Navette spatiale américaine de notre bonne vielleJ'aimerais lui rendre un petit hommage aujourd'hui et rendre hommage aux hommes et femmes qui ont fait vivre ce programme et également dans des moments désastreux lui ont donnés également leurs vies.Un beau programme une belle navette mais un tel gâchis !