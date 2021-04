Un collectionneur français a manqué d'espace à la maison pour continuer à stocker des objets de collection Nintendo, alors il a recréé le bureau d'origine de la marque dans son arrière-cour.Fabrice Heilig, un collectionneur français spécialisé dans les produits Nintendo (et ces dernières années plus précisément dans les cartes Hanafuda), a manqué d'espace chez lui pour continuer à stocker des produits, il a donc recréé dans son jardin le premier bureau de la marque japonaise à Kyoto, où la société a commencé à fabriquer ses cartes en 1889.S'adressant à BeforeMario (via Kotaku), un blog spécialisé dans le passé de Nintendo avant les jeux vidéo, Heilig explique: "Comme d'autres collectionneurs doivent le reconnaître, lorsque la collection s'est agrandie, je n'ai plus d'espace pour la stocker et l'afficher. En cherchant une solution, je J'ai pensé ajouter une salle supplémentaire dédiée aux cartes [Hanafuda], car elles ont mon intérêt particulier à être le début de Nintendo. "Après avoir réfléchi à l'idée, fin 2018, il lui vint à l'esprit de recréer le bâtiment dans lequel Nintendo a été fondée. Cependant, cette boutique en bois de Kyoto a été démolie en 2004 pour en faire un parking, elle n'avait donc pour modèle que les photographies existantes sur le réseau. De plus, les images publiées n'ont jamais montré à quoi ressemblait l'intérieur du bâtiment."Pour établir les dimensions du bâtiment", explique le collectionneur, "j'ai utilisé comme référence la taille des éléments en pierre du bureau Nintendo adjacent de 1933, qui existe encore aujourd'hui. Cela m'a permis de faire les plans." Les étapes suivantes ont eu leurs hauts et leurs bas.La pandémie a ralenti la construction du bâtimentIl a abattu un arbre dans son jardin et a collaboré avec son charpentier de confiance pour construire le bâtiment en utilisant des techniques japonaises classiques, mais a eu du mal à trouver les carreaux particuliers utilisés; après de longues recherches, il les a obtenus en Hollande. Le bâtiment a été construit en moins d'un an, mais il y a eu des arrêts dans le processus en raison de la pandémie de coronavirus.Heilig s'est occupé du moindre détail, exportant même un extincteur japonais à placer à côté de la porte, comme d'habitude dans les bâtiments en bois du pays. «Quant à l'intérieur du bâtiment, je voulais que ce soit un lieu dédié à la présentation de ma collection de cartes», explique le collectionneur.Il ajoute que l'intention est "de rendre hommage à Nintendo et à son histoire, mais aussi d'en profiter en famille et entre amis", donc en plus de remplir les murs avec des vitrines et des boîtes en bois pour les cartes Hanafuda, il a placé trois tatamis , climatisation et autres commodités.Ok c'est le lutin 69 ?