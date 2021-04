C'est tombé il y a quelques instants, Square-Enix va retirer la demo de Balan Wonderworld des stores en ligne (Xbox, PlayStation, Nintendo et Steam) aujourd'hui-même dans moins d'une heure et demi (minuit heure japonaise).La demo permettait de débloquer un costume dans le jeu complet, Square-Enix indique qu'ils communiqueront comment le débloquer à l'avenir.Via Nintendo Everything https://nintendoeverything.com/balan-wonderworld-demo-to-be-pulled-from-the-switch-eshop