À gauche le site lorsque vous mettez un code au pif dans l'adresse - à droite quand vous mettez le fameux code intermédiaire au dernier perso et au costume mii

À gauche la grande absente du jeu - à droite... ouais osef perso ^^'

Salut les clébards ! Après des mois de vide en terme de leaks smash bros, on a enfin une croquette à se mettre sous la dent !Le site australien de Nintendo référence une page qui pourrait laisser entendre que le second season pass de Smash Bros Ultimate comprendrait un contenu encore non-officialisé.Pour essayer de faire simple, les sites de Nintendo mettent un code pour chaque page de chacun de leurs DLCs et dans le cas de Smash Bros, les DLCs ont des numéros qui se suivent, les deux bundles (fighter pass 1 et 2) ont chacun un costume mii inclus listé à la fin de chaque bundle.Or non seulement le costume mii du second season pass laisse un écart de 1 dans la numérotation (on passe du numéro 8972 à 8974) laissant entendre qu'un contenu bonus pourrait exister, mais en plus le numéro supposé de ce contenu (donc 8973) a une page qui existe.Un récap' plus clair (source papageno's) :Ce qui fait qu'on peut établir que la page "existe", dans le sens où Nintendo a prévu cette page, c'est qu'il ne s'agit pas d'une page de type(page qui n'existe pas) comme on peut en trouver si vous mettez un numéro autre que ceux mentionnés dans le schéma au dessus, mais bien d'une page(Si jamais mon explication n'est pas assez claire ou que vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le lien en source)===========================================================================================Personnellement je pense qu'il ne s'agira pas d'un nouveau mode comme on a pu en avoir au fil de màj (home run par exemple) puisque ceux-là étaient jusqu'ici gratuit, or les pages impliquées dans ce leak sont celle de DLCs payants.Les hypothèses les plus courantes sont :Évidemment ça peut-être autre chose.Si c'est un nouveau perso, je pense à un perso un peu inattendu/de niche/troll/random (à l'instar de la plante pirahnas), ça pourrait être par exemple Porky de la série Mother, puisque son spirit est absent du jeu (et même je crois son thème musical qui était dans Brawl) alors qu'il s'agit de l'un des antagonistes principaux de la série (le seul que l'on voit dans Mother 2 et 3) et qu'il y a des spirits de persos très secondaires pour chaque série.Ça pourrait être un tout autre perso comme un random de la NES tel que Mach Rider, Diskun (à l'occasion des 35 ans du Disk System), Ayumi Tachibana de Famicom Detective Club, Bubbles de Clu Clu Land, etc....Ou bien c'est Geno ?Perso je pense que le plus probable c'est un nouvel "echo fighter" (beaucoup moins long à développer). Dixie Kong est très demandée mais je vois bien aussi la Impa d'Hyrule Warriors 2 pour accompagner la sortie de BotW 2 (même si elle ne sera pas forcément dedans mais elle est dans l'esthétique et l'univers); ou bien Jeanne de la série Bayonetta pour accompagner un troisième opus qu'on attend désespérément; ou bien un perso qu'on ne connait tout simplement pas encore (par exemple un perso de Metroid Prime 4); ou alors un clone de Marth...Sur ce, bonne journée les canidés.