Un nouveau protagoniste jamais dévoilé jusqu'à présent a fait son apparition sur la toile dans la promo du jeu en Asie.Si l'ennemie principale de Resident Evil Village a déjà fait largement parler d'elle, et Capcom a bien flairé le filon en axant sa campagne marketing autour de la Grande Dame et de ses filles, un autre personnage pourrait aussi être un danger pour Ethan.La nouvelle promo japonaise du jeu montre donc Ethan Winters, Chris Redfield et un personnage masqué qui n'avait pas encore été révélé jusqu'à présent. Impossible d'en savoir plus pour l'instant mais la place de ce personnage et sa taille par rapport aux autres protagonistes, laisse entendre qu'il aura une grande importance dans l'histoire (l’œil jaune indique probablement qu'il ou elle est déjà infecté(e) au Virus-E ).Il est possible que ce personnage soit un des 4 grands Boss du jeu qui garde chacun un objet pour la porte Umbrella a ouvrir, il se peut que le jeu nous laisse donc une liberté totale dans qu'elle zone partir en premier (style Calice Royal dans Dark Souls 1), ce qui serait une première dans la saga Resident Evil.A voir tout cela le 7 mai.