Bon, ya plus de votes donc on va dire que c'est bon je pense x) voici donc les résultats et le top 10 sans plus attendre.10)- Les deux seuls jeux de la licence a être représenté ici. Bizarrement, j'ai largement préféré Rayman 3 et le 2 j'ai bien aimé mais sans plus, Sonic Adventure, je n'y ai jamais jouer par contre... 5 pts les deux !9)- Festival d'égalité avec tout ces jeux à la même place avec 7 pts ! Un écureuil vulgaire, un péramèle un peu bebette, un petit cosmonaute et cet increvable Mario. Fait assez surprenant de voir Astro Bot dans cette liste, bravo à lui !- Un petit air de vacances pour la huitième place. Sûrement l'un des Mario 3D les plus difficile. 8 pts pour lui ! Un jeu parfait pour l'été !7)- Ce bon vieux DK à la septième place avec DK 64 ! Et l'un des rares jeux DK en 3D. Sa multitude de personnages jouable, et ses nombreux collectible à trouver en font un jeu très complet et surtout très fun. 9 pts6)- Jak et sa beloutre à la huitième place et seul opus véritablement plate forme alors que ses suites tournent clairement vers l'action avec les armes. Des mondes variés, super joli, des véhicules, un très très bon jeu de plate forme qui démontre tout le savoir faire de ND après Crash. Et dernier jeu "enfantin" du studio car déjà dès Jak 2 on sent le virage plus mâture et qui va monter de plus en plus. 15 pts !5)- Je vous préviens, vous allez en bouffer du Mario à partir de maintenant. Seul Mario a véritablement avoir eu une suite, SMG 2 à mis en avant le grand retour de Yoshi pour un jeu de plateforme une fois encore d'exception. Plus relevé en terme de challenge que son grand frère, SMG 2 est un must have que tout possesseur de Wii se doit de faire au moins une fois dans sa vie ! 16 pts !4)- Dernier opus de Mario 3D sortit, et devant Galaxy 2 fait assez surprenant dans la mesure où Mario Odyssey place la plate-forme en second plan, le plus gros du jeu étant la recherche et découverte des lunes. Un Mario très surprenant et une véritable prise de risque, avec des mondes qui partent un peu dans tout les sens en terme de DA mais un gameplay incroyable et riche avec les nombreuses transformation de Cappy, bref un jeu excellent qui mériterait vraiment une suite vu les possibilités de la casquette ! 22 pts.3)- Bah oui évidemment... Impossible qu'ils soit pas dans ce classement. Un chef d'œuvre de la Wii et sûrement un des meilleurs jeux de tous les temps. Incroyable de se dire que SELON MOI on a toujours pas fait mieux en terme de plate forme 3D. Des planètes géniales et une multitude d'idée, son seul défaut selon moi est sa trop grande facilité, mais à part ça ya rien à dire ! 25 pts.2)- Ah bah enfin, ça change de Mario ! L'ours et son piaf gratte la seconde place avec 28 pts. Des mondes variés, un univers rigolo, du challenge pour le 100 %. On considère quand même ce jeu comme un très sérieux concurrent à Mario 64, certains le préférant même à ce dernier et c'est pas rien ! Même Yooka Laylee qui est pourtant une bonne alternative n'a pas réussi à détrôner ce chef d'œuvre. J'aimerai tellement une remake HD sur Xbox Séries mais bon autant demander la lune...1)- Bon, c'est une surprise pour personne... Le jeu qui a révolutionné la plate forme 3D comme OOT à révolutionné le jeu d'action aventure. Il a quand même pris un sacré coup de vieux aujourd'hui et à été "détrôné" selon moi par Super Mario Galaxy mais c'est que mon avis bien entendu. SM64 est un chef d'œuvre, au sens propre comme figuré, sûrement l'un des meilleurs jeux de tout les temps (je rappel qu'il était quatrième quand j'avais fais un top dessus) Inutile de tergiverser 50 ans, le Roi de la plate forme 3D c'est LUI est pas un autre ! It's a me, Mario ! 36 ptsVoilà ce top est terminé ! Merci à tout les participants qui ont permis d'établir ce classement. On remarque quand même la domination des jeux Mario dans ce classement, ce qui n'est pas un hasard.Le prochain top participatif je vous le dis direct portera surJe le ferai dans le courant du mois d'avril donc patience ! Et comme d'habitude bah un top "perso" 1 fois par semaine ou toute les deux semaines ça dépend si j'ai le temps ou pas.Pas de bagarre dans les commentaires même si ça sera dur !!!