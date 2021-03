Je sors tout juste du visionnage du Justice League de Zack Snyder et je voulais en parler un peu avec vous.



Pour faire simple je suis choqué, dans l’incompréhension totale. Pourquoi diable avoir sortie la chiasse d’il y a quelques années quand les mecs pouvaient proposer cette version.



Je vais faire simple, c’est tout bonnement un autre film. Adieu le côté nanar, humour forcé, histoire rushé au point de manquer d’explication (parce que pour rappel ce film devait introduire Aqua Man et Flash).



Cette fois-ci on nous explique tout, on prend le temps de poser une histoire, un contexte, un univers. Que ce soit du côté des héros ou des vilains, on comprend ce qui est essentiel dans un film à savoir la règle du qui? Quand? Ou? Pourquoi?



Alors certes le film dure 4 heures. Mais il faut ce qu’il faut comme temps pour raconter une histoire!



Honnêtement le film est vraiment bon, c’est pas le film du siècle mais il n’a vraiment RIEN à voir avec la première version degueulasse, amputée de son contenu essentiel.



Il faudrait vraiment que cela se sache, que Snyder soit reconnu à sa juste valeur, et virer les enfoirés qui nous avaient sortie la bouse infâme au détriment de cette version tellement plus logique et digeste.



C’est fou mais des personnages comme Flash ou Cyborg que je détestais littéralement après avoir vu la première version prennent enfin tout leur sens, et deviennent à mes yeux les vrais héros qu’ils sont, suite à la multitudes de scènes essentiels qui avaient été supprimées les concernant et qui font leur retour.



En bref, allez le voir, je suis vraiment impressionné par ce Snyder cut, moi qui au départ étais plus que réticent, ne pensant que ce serait qu’une façon de pomper encore un peu de fric sans effort. Loin de là!