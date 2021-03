Bordel, mais quelle claque !J’ai pleuré. Mais vraiment. Et plusieurs fois. Je pleurais en riant de bonheur. J’ai même applaudi à de nombreuses reprises, tout seul comme un con devant ma téloche.Les personnages sont tellement, mais tellement excellents. Les dialogues sont fins, leurs relations creusées pour qu’on en ait quelque chose à faire, de leur sort à tous.L’introduction de Flash est l’une des plus belles scènes de comic-book que j’ai jamais vues à l’écran. On est dans la perfection faite pellicule. Catégorie super-slip.Mais tout est… putain j’ai même pas les mots. C’est juste hallucinant : l’intro de Wonder Woman, par exemple, une scène qui était restée dans la version ciné… ben là, je sais pas : c’est la même scène, mais le feeling est complètement incroyable. Le montage, la tension, ça n’a rien à voir. Mais rien. La scène m’a ému aux larmes.Cyborg, putain. A la base, j’en ai vraiment rien à faire, de ce perso. Son design m’a toujours laissé un « mouais… » dans la gorge. Son design original, je veux dire, le fait qu’un mec soit à moitié robot. je trouve pas ça extraordinairement attrayant. Et dans la version ciné, ben j’en avais rien à faire, comme je le pensais.Mais là, c’est incroyable : on s’attache énormément à son histoire, il a juste la méga-classe, il est UTILE au groupe. D’ailleurs, ils le sont TOUS, et c’est la méga différence avec la version ciné où Sup’ venait régler tous les problèmes (contredisant même le slogan du film, au passage !)Là, je spoilerai rien… Mais le final de la bataille est tellement, mais tellement plus satisfaisant. J’ai applaudi comme jamais devant ma téloche. C’était le geek-gasm, quoi.Quel film de malade. Oui, les méchants restent ceux de la BD, avec un design qui peut franchement rebuter les non-lecteurs. Mais on s’en cogne : tout le reste est tellement bien fait.Cette fresque épique, quoi. Ce souffle que tu sens pendant tout le film. Y’a pas une fausse note, pas une. Et je fais pas partie des apôtres de Snyder, je lui reconnais bien volontiers de bonnes grosses maladresses de temps en temps. Mais là, rien. Pas de chien qui fait mourir un homme dans la tempête. Pas de prénom qui te traumatise (une bonne idée, à la base, mais exécutée avec maladresse, quand même). Pas de répliques à lever les yeux au ciel, comme dans la version ciné. Pas cette intro débile où on voyait des voyous renverser un étal de fruits pour nous rappeler que le monde pleurait Superman. Pas de…Merde, j’arrête, je tombe dans le piège de la comparaison. Et il faut pas. Y’a rien à comparer.Justice League, c’est ce film-là. Pas l’autre. Celui-là.Et franchement, quel pied.PS : Flash, je t’ai jamais autant aimé. J’en peux plus de voir enfin ton film. Quel bonheur qu’Ezra soit encore de la partie. Je veux continuer à suivre ce Flash-là.