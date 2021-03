"Game Ninja World", un monde où tous les ninjas se rassemblent.

Alors que la lutte pour le contrôle du pays s'intensifie entre les seigneurs féodaux de chaque pays, des étincelles fusent entre les deux grandes puissances avec les deux principales écoles de ninja.Les "Konbaryuu" maîtrisaient l'art du ninjutsu grâce à la "Technique du Commandement", tandis que les "Hakobaryuu" maîtrisaient l'art du ninjutsu grâce à la "Technique de l'Action".

Les deux camps se battaient pour la suprématie lorsqu'une mystérieuse armée de ninjas utilisant une "Technique de tir" a soudainement attaqué. En un clin d'oeil, l'armée de ninja-machines avait déjà dépassé une puissance moindre, et son chef You Geima a annoncé au monde... que les "Super guerres NINJA" pour décider de l'école de ninja la plus forte du monde commencent !

Compile Heart et Tamsoft annoncent l'arrivée de Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune : Shoujo-tachi no Kyouen sur PS4 pour le courant de l'année au Japon. Le titre réunira les personnages des licences Senran Kagura et Neptunia, en plus d'accueillir une nouvelle combattante : Yuuki. A noter que Kenichiro Takaki, le papa de Senran Kagura, n'est pas impliqué dans le développement bien qu'il doit sans doute superviser ce dernier malgré son travail chez Cygames avec Project Awakening (dont on attend toujours un re-reveal) ainsi que Honey∞Parade Games avec Senran Kagura 7EVEN dont le développement a été rebooté en 2019, notamment à cause des restrictions de Sony concernant les contenus "sexuels" dans les jeux japonais.