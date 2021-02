Ces derniers mois ont été difficiles sur internet, alors que j'ai passé de bons moments en privé. Il y a eu un point sur le forum où cela a affecté ma santé mentale, malheureusement. C'est alors que j'ai décidé de quitter le site pendant un certain temps. Je suppose que vous avez vu que la rumeur de BP a été vérifiée par la modération sur la base de plusieurs choses. Malheureusement, je vais quand même me faire bannir d'ici le 28 si cela n'est pas annoncé. La dernière date que j'ai entendue, comme en décembre, c'est le 23 février, ce mardi. Si je suis honnête, bien que je n'ai pas entendu de nouvelle date en soi, je ne serais pas choqué si elle était déplacée vers le prochain bilan financier ou leur prochain showcase (ou un tweet aléatoire lors d'un jour aléatoire, lol), mais ce n'est pas du tout un retour en arrière sur ce que j'ai dit.



Je suis désolé d'avoir apparemment déçu beaucoup d'entre vous. Et je sais que certaines personnes de ce fil de discussion ont également réclamé mon ban - ce qui est OK !!!! - et c'est probablement pour le mieux. J'ai dit à l'équipe de modération que je ne sais pas si je veux revenir après l'annonce parce qu'honnêtement, je ne me sens pas le bienvenu et j'ai l'impression que ce forum a affecté ma santé mentale, et honnêtement mon intérêt pour les jeux dans leur ensemble. La négativité fait qu'il m'est difficile de juste... apprécier l'actualité des jeux, les jeux, etc. Quoi qu'il en soit, je suis désolé de "décevoir certains d'entre vous". Et j'espère vraiment qu'ils vont tout annoncer le 23 février. Aussi : merci pour le soutien continu.

En novembre dernier, le membre MarsipanRumpan du forum ResetERA révélait que Sony était en pourparler avec Bluepoint Games pour racheter le studio et qu'une annonce interviendrait avant le 28 février 2021. Depuis les internets se sont emballés à de nombreux moments, notamment avec la rumeur d'un ou plusieurs remakes de Metal Gear Solid, sans jamais que Sony laisse entendre qu'une acquisition aurait lieu bientôt.Alors que VideoGamesChronicle (VGC) a fait savoir que deux licences cultes de Konami, qui ne sont autres que MGS et Castlevania, pourraient faire leur retour d'ici quelques années grâce à un ou des partenaires extérieurs, plusieurs fans commencent à se dire qu'un rachat de Bluepoint Games est de plus en plus plausible et que cela corrobore avec d'autres rumeurs parlant de prêts de licence Konami chez Sony.MarsipanRumpan est lui toujours convaincu que l'officialisation du rachat de Bluepoint Games aura lieu et indique même que sa source confirme une annonce pour demain, soit le 23 février. Néanmoins, si jamais c'est annoncé, décalé ou jamais annoncé, il a décidé de s'éloigner de ResetERA et d'accepter de se faire bannir car depuis qu'il a voulu jouer l'insider, sa santé mentale en a pris un coup.A noter que Bluepoint Games n'a plus rien tweeté depuis décembre 2020 et que son site internet n'a pas été mis à jour depuis un bon moment....