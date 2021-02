Doctor Strange in the Multiverse of Madness sera composé par Danny Elfman et réalisé par Sam Raimi.Un duo qui a déjà travaillé ensemble sur les deux premiers Spider-Man de Sony avec Tobey Maguire !Le film sortira le 24 mars 2022 en salle.Michael Giacchino lui, reviendra à la composition pour le 3ème film Spider-Man du MCU avec Tom Holland.