Hello Gamekyo !Pour ce 3ème battle de persos badass, un duel féminin: la redoutable Erza de Fairy tail vs l'intrépide Rukia (mon perso préféré de Bleach,mais on s'en fout).Récapitulatif des votes des vs précédents:-Trunks a défoncé Sasuke-Roy Mustang a vaincu Livaï AckermanALORS?