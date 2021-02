Bonjour à tous,J'espère que vous passez un bon mercredi.À quelques heures de la conférence surprise de Nintendo, j'avais envie de vous parler de comment je me suis réconcilier avec eux.Il est vrai que si je remonte à mon plus jeune âge (j'en ai 26) ma première tentative avec les jeux-vidéos fut :J'ai passé de nombreuses heures sur Pokémon et finalement...c'est un peu prêt tout. C'était des jeux qui m'intéressaient moyennement et m'ennuyaient très très vite.Puis j'ai grandi et j'ai commencé à m'intéresser à davantage de jeux "matures".La Gamecube n'a été pour moi qu'un vague cube rangé dans la chambre de mon frère.Le seul jeu qui m'ait fait bavé fut :Puis j'ai enchainé lapuis laet(je rattrape mon retard) puisEntre temps, nintendo n'était pour moi qu'une vaste blague qui avait compris comment avoir de la thune facilement (c'est toujours le cas, hein x) et qui malgré les innovations se reposait toujours sur les mêmes licences. (C'est le cas pour toutes les marques, je vous l'accorde).Mais Mario par-ci, Mario par-là, Zelda ici, Zelda machin etc..etc..etc...Les licences Nintendo sont cool, mais je m'ennuie très très vite dessus.Il est vrai que j'ai besoin d'avoir un contexte, un scénario, quelque chose qui me pousse à vouloir continuer l'aventure.Peut-être que Nintendo était trop "enfantin" pour moi?Puis,annonce la, je trouve le concept fort, mais je suis encore à fond sur la PS4 alors je m'en bat franchement les noix.Quand je vois la liste des qui me reste à faire, je ne suis pas prêt à quitter Sony pour l'instant.Mais étrangement, l'âme enfantine est toujours quelque part en moi. Puis je repense à la Switch de temps en temps.Leme tente, mais je me dis que c'est encore un Zelda comme les autres puis je vois du Mario et encore les mêmes licences.Bref, je me dis on verra plus tard...Mais à noël 2019 ma copine m'offre une Switch et depuis ce-jour ma vie à changer (lol), c'est l'amour fou. (pour le coup, vraiment)Je ne sais pas ce qui se passe avec cette console, mais j'aime le fait qu'elle soit hybride. Elle me rappelle des bons vieux souvenirs de moi jouant sous la couette à la DS (oui j'ai eu la DS mais j'ai du avoir 6 jeux dessus dont les).Je retrouve cette possibilité, cette liberté de pouvoir jouer à des jeux complètement barré sous la couette.AHHH ce fameux DOOM sur Switch pas forcément très jolie quoique ça va encore. Mais j'ai adoré être avec les écouteurs et tuer du démons.Le Zelda est magnifique.. se fut les 45heures les plus dense en terme de jeux-vidéo..Le Deadly Prémonition 2 excellent (j'ai adoré le 1, ok?)Bayonetta, Astral Chain, GRIS, Stories Untold, bref, que des trucs dingues qui m'ont fait encore plus A-DO-RER la console.Je n'ai toujours aucune réponse de pourquoi j'aime autant cette console.Peut-être que le confinement a joué dessus. Mais je ne regrette en rien, le temps passé dessus.