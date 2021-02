(D)re(a)master

Bonsoir les gens ! J'ai une petite supposition à vous partager : Comme vous avez pu le voir, la 8e génération de consoles a été marquer par le retour des licences de 5e génération, comme par exemple Resident Evil, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, MediEvil, Final Fantasy VII.Mais on a également maintenant un retour en force des licences de la 6e génération, le magnifique Shadow of the Colossus, Tony Hawk’s Pro Skater et XIII. D'autres sont en cours, comme par exemple Prince of Persia.Ma petite hypothése du succées des remakes des jeux ps one peut s'expliquer par la nouvelle génération de parents ayant joué à ces jeux, et qui souhaitent partager leurs souvenirs avec leurs enfants. Ce phénoméne peut se reproduire avec l'ére PS2/XBOX/GC.Je vous donne ma petite liste de ce que j'attends voir arriver et qui peut avoir un mérite un joli coup de dépoussiérageEst-ce qu'il y a en qui verrez bien retravailler et mis aux gouts actuels ?