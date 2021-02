Non sérieux ce jeu m'avait vraiment dégouté et en plus de ca, je l'avais payé 40 balles... Monde de merdeLe pire c'est queque cette bouse atomique et assommante à souhait ! C'est pour dire (comprendront ceux qui pourront)On m'a dit fait Control c'est un jeu sous coté... Fait Control c'est une claque niveau gameplay... Fait Control tu va adorer l'atmosphere ! Alors je vais vous dire le fond de ma pensée concernant ce jeu... Control est tout sauf une claque et pour moi c'est plus une grande demo technique qui dure a peu prêt 10h ! Mais qu'est ce que je me suis fait chier c'est horribleC'est bien beau que les développeurs ont tapé un trip durant la conception du jeu mais la c'est redondant il ne se passe rien et en plus de ca j'avais l'impression que l'histoire écrite à été faite par un mec sous Vodka et sous lsd... Really niggaBref un cauchemar !DECOR : Une agence fédérale bien faite mais pas de quoi s'extasier à l'interieur ! Ca s'appel controp mais y'a personne à l'entrée...JOUABILITE : Mais merde c'est à mourir d'ennuie et on à aucune créativité à revendre avec ces techniques limité...SCENARIO :OST : J'aurai préféré que Remedy s'inspire de The Quiet Man pour la bande sonFINAL : Ca mérite pas de s'attarder sur un jeu pareil... Bravo à Remedy pour la physique des objets et du monde crée mais pour moi ce jeu est une oeuvre d'art sans l'impact d'être touché par l'oeuvre réalisé