Je vous partage mon premier TOP 1 sur la beta de Resident Evil Reverse.Ce n'est clairement pas le multijoueur de l'année, et encore moins celui que les fans attendaient, c'est même vraiment décevant d'avoir un multi comme ça surtout pour une série aussi populaire et aussi lucratif, pourtant il y a de l'idée, comme les fans qui font des pétitions pour un retour de Outbreak ou même un Outbreak remastered mais non pour Capcom, c'est mieux Umbrella Corps ou Resistance...Pour revenir à la règle du mode, le match dure 5 minutes et c'est du chacun pour soi, plus vous récupérer des virus et plus vous vous transformerais en une créature puissante une fois mort en tant qu'humain.Le but est de kill celui qui vous a tué, pour garder votre série de kill, l'unique moyen de venir en top 1 (c'est pas easy) sera donc de poursuivre votre assassin pour un max de points.Cela rajoute donc un peu de stratégie pour un gameplay ultra limité, que ce soit pour les armes, les déplacements, ou les habilités.Pour les monstres, le Tyran S éclate tout, y compris le pauvre Nemesis (c'est affolant comment Capcom avantage Mr.X sur Nemesis avec le RE Engine contrairement a l'époque play 1).Voici ma vidéo, pour un multi qui plaira uniquement a une minorité de fans et qui y resteront probablement que quelques mois...Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=ugB-KDBLC8A