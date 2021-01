Petite vidéo de gamaplay fait maison sur la Closed Beta de Resident Evil RE:Verse.Malheureusement, je n'ai pu qu'enregistré que 3 minutes de ma partie a cause de la stupidité de Capcom a proposé une béta disponible (a ma grande surprise) que quelques heures, soit aujourd'hui de 7H du mat a 14H.En effet, la béta devient indisponible après 14h mais sera a nouveau disponible a 2H du matin le 29 janvier pour être a nouveau indisponible a une certaine heure, chercher la logique...je n'ai jamais vu ça avec une béta.Enfin bref, pour un avis rapide, ce n'est pas si mauvais dans le sens où le PVP se rapproche d'un truc a la ORC sur PS3 mais avec les vies en moins (on crève très rapidement).Chaque perso a des armes et des habilités spécifiques, certaines proviennent directement de ORC comme le camouflage pour Hunk, le super soldat pour Chris, les piqûres pour Claire, les mines pour Jill etc.Bonne nouvelle, vous pouvez retirer le filtre COMICS dans les options, mon gameplay du jeu en dessous est sans ce filtre et franchement c'est mieux pour les yeux.Niveau Gameplay on retrouve toutes les animations, armes, et déplacements des Resident Evil au RE Engine, l'unique nouveauté sera une roulade a la GTA online (no fake mdr) pour esquiver les balles.Pour les monstres (les B.O.W) la maniabilité est excellente malgré quelques imprécisions voulues, les créatures sont en plus très rapides avec des animations badass qui One Shot pour certains, le "welcome to the family son" de Jack est vachement drôle (punch en caméra FPS pour la victime). Rien a voir donc avec la lourdeur et la maniabilité des monstres de RE6, vous avez même un système de lock pour vous en prendre a une cible spécifique très proche de vous.Je ferai un autre article prochainement avec un match entier et des explications sur l'unique mode de la béta.Bon visionnage.Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=THKnjqrzHeM