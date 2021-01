Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

Décidément, l’univers de Game of Thrones sur HBO Max va être massif. Alors que la chaîne développe déjà deux spin-offs de sa série à succès, Variety annonce qu’elle a pour projet de créer une nouvelle licence cette fois-ci en animation.

HBO Max entend surfer sur le succès de l’univers créé par George R.R. Martin pour attirer de nombreux abonnés sur sa plateforme. La firme développe déjà deux spin-offs, qui se situeront avant les événements de Game of Thrones. House of the Dragon, attendue pour 2022 se déroule 300 ans avant la rébellion de Robert Baratheon et suit le Roi Aegon, aussi appelé Aegon le conquérant. Quand à Tales of Dunk and Egg, elle sera adaptée de la série de romans éponymes.Pour l’instant, cette nouvelle série reste assez mystérieuse et aucun scénariste ou réalisateur n’est encore attaché au projet.