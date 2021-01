Multi

Après avoir annoncé que Paikūhan serait de la partie, on apprend dans les pages du magazine V-Jump que Toppo (Mode Dieu de la Destruction ou Hakaishin Mode) fera également son entrée en scène en tant que personnage jouable via la mise à jour 12. De plus, de nouvelles figurines vont également être ajoutées au mode Hero Colosseum et de nouvelles Missions Expertes supplémentaires seront également disponibles. Auparavant, des costumes pour Bardock et Gine issus du film Dragon Ball Super: Broly ainsi qu'une mascotte CC Janemba avaient également été annoncées pour cette update.