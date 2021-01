«Sur ma carte de visite je suis chef d’entreprise. Dans ma tête je suis un développeur de jeux. Mais dans mon cœur, je suis un gamer.»



"Ainsi parlait Iwata-San" revient sur la vie et la philosophie de cette figure emblématique du jeu vidéo et sortira le 1er avril en librairie !



Réunissant des entretiens menés par Shigesato Itoi (Mother), une ITW exclusive de Shigeru Miyamoto ainsi que des extraits tirés de la série Iwata demande, il permettra d’en découvrir plus sur cet homme doté d’une vision créative sans pareille et de qualités humaines indéniables.