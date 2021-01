Bon, on y est... Demain ça sera l'heure des résultats tant attendu par certains pour découvrir enfin le top 10 des meilleurs jeux de tout les temps selon Gamekyo !Jespère qu'un bon paquet de membres a pus voter et je vous en remercie, ça a été un gros travail de tout répertorier vous imaginez bien que je me vois pas refaire ça demain, en plus on dépasse le quota qui à la base était de 10 jeux mais sur 6 jours on passe à 12 car c'était deux jeux par jour x)Du coup, je pense cloturer les votes là à minuit, et profiter de la journée pour faire LE classement.Merci à tous en tout cas et à demain pour le classement après une semaine acharnée !!!