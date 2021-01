Jeux Vidéos

Miles Nook

Clochettes

Bon j'ai prisil y a maintenant de cela 3 semaines, mon île est noté 3 étoiles. Je viens vers vous les gens qui ont le jeu pour savoir si vous avez des petites astuces pour avoir desrapidement et desJe connais déjà une astuces du planté de clochette sur les points lumineux et toujours d'en planter pour 10000 pour avoir 30000 par arbre.Mais j'aimerais avoir des astuces pour:-Compléter mon Musée rapidement.-Avoir des objets plus luxueux chez moi.-L'histoire des Navets si sa fait vraiment de l'oseille cette affaire lol.-Et je crois avoir vu une histoire de baguette te permettant de changer de vêtement rapidement ?-Ah et y a t-il des heures plus favorables que d'autre la nuit pour avoir des étoiles filantes-Oh enfin peut t-on grâce à Remod'île modifier les plages et créer de nouvelle sortie de rivière ?Bref si vous des astuces pour accélérer le développement de mon île je suis preneur.