C'est le très bien informé(qui avait visé juste pour les RTX 3000) qui évoque déjà la prochaine génération de carte graphique chez Nvidia qui pourrait se nommer Lovelace et donc remplacer l'architecture Ampere (Ada Lovelace est une pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme informatique)Le GPU AD102 succéderait à l’actuel GPU GA102 qu’on retrouve dans les RTX 3090 et RTX 3080.L’architecture GPU Lovelace (la RTX 4080 ou RTX 4090) pourrait compter jusqu’à 144 SM, 72 TPC et 18 432 CUDA cores à titre de comparaison la RTX 3090 compte 84 SM, 42 TPC et 10 752 Cuda cores.Avec une fréquence GPU de 1,8 GHz, cela se traduirait par une puissance de calcul FP32 de 66,4 TFLOPS contre 35,58 TFLOPS pour la RTX 3090.L’architecture GPU Lovelace adopterait une gravure non plus en 8 nm, mais en 5 nm.Si on suit la logique de deux ans entre une génération de carte graphique, les RTX 4000 n'arriveront pas avant fin 2022.Source : Videocardz Je profite de cet article pour évoquer qu’Asus a involontairement confirmé l'existence de la RTX 3080 Ti et de la RTX 3060.En effet, au travers d'un listing lié au support de la marque taïwanaise, on y voit l'existence :- ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming- ROG Strix RTX 3060 12G Gaming- ROG Strix RTX 3080 Ti O20G Gaming- ROG Strix RTX 3080 Ti 20G GamingUne RTX 3080 Ti équipé de 20 Go de VRAM soit autant qu'une RTX 3090 et une RTX 3060 avec 12 Go (contre 8 Go pour la RTX 3060 Ti...)Les dernières rumeurs parlent pour une présentation de la RTX 3060 à l'occasion du CES de Las Vegas où une conférence est prévue le 12 janvier pour une sortie dans la foulée.Puis d'une deuxième prise de parole de Nvidia en février pour annoncer la RTX 3080 Ti.Source : wccftech