Bon alors pour le premier blockbuster de l'ère PS5 Sony et Insomniac ne ce sont pas trop mal débrouillé, perso j'ai bien aimé.Techniquement on vient de franchir un pas (voir un bon pas) où comment le Ray Tracing rend à merveille sur ce titre, sans compter la distance affichage, l'animation de la ville etc Ca laisse reveur pour le prochain GTA où le Spider-Man 2Certes au niveau de l'histoire on sent que l'écriture à été baclée, on en retrouve pas l'univers du comic, mais ya quand meme des mises scènes qui valent leur pesant d'or, et certain perso son quand meme charismatique (avis perso)Mon seul reproche pourrait ce baser sur ca courte durée de vie et le manque de perso du Comics, mais pour un lancement de console jme souviens pas d'un titre aussi bon que celui ci. (pas encore attaqué Demon's Soul)Maintenant place à Spider Man remasteredPutain c'est de bon de se promener en hiver dans la grande ville qui ne dort jamais...Et votre avis ?