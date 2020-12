Jason Schreier a mis en lumière quelques retours concernant une réunion entre les développeurs et le conseil d'administration de CD Projekt RED :- Selon deux personnes présentes, le personnel frustré et en colère a posé des questions au conseil d'administration lors d'une réunion interne qui s'est ouverte avec les excuses de la direction pour le lancement désastreux de Cyberpunk 2077. C'était une atmosphère "appropriée" pour une entreprise dont le slogan, affiché sur des affiches tout autour de son bureau de Varsovie, est "Nous sommes des rebelles"- Les développeurs ont posé des questions directes sur la réputation de l'entreprise, les délais irréalistes du jeu et les heures supplémentaires incessantes dans les mois et les années précédant la sortie du jeu- La réunion a eu lieu avant les mesures de Sony et Microsoft. Les pontes de CD Projekt RED ont indiqué qu'ils étaient parvenus à un accord avec le géant japonais Sony (la décision de suspendre temporairement la distribution numérique du jeu ?)- Un employé a demandé au conseil d'administration pourquoi il avait été dit en janvier dernier que le jeu était "complet et jouable" alors que ce n'était pas vrai, ce à quoi le CA a répondu qu'il en assumerait la responsabilité- Un autre développeur a demandé si la direction estimaient qu'elle était hypocrite de faire un jeu sur l'exploitation des entreprises tout en s'attendant à ce que leurs employés fassent des heures supplémentaires. La réponse a été vague et peu engageante- De nombreux acteurs de l'industrie se sont demandés pourquoi Cyberpunk 2077, qui a été annoncé pour la première fois en 2012 et a été retardé trois fois en 2020, semble toujours inachevé même si le développement a véritablement débuté en 2016- Plusieurs employés actuels et anciens qui ont travaillé sur Cyberpunk 2077 ont tous dit la même chose : les délais du jeu, fixés par le conseil d'administration, ont toujours été irréalistes. Il était clair pour beaucoup qu'ils avaient besoin de plus de temps pour mener à bien un projet aussi ambitieuxUne porte-parole de CD Projekt a déclaré que la société ne commenterait pas les discussions des réunions internes.