Après avoir préparer le terrain avec la publication d'un one-shot il y a quelques mois, le manga va faire son grand retour avec un nouveau tome inédit ! "Death Note Short Stories" du duo Takeshi Obata et Tsugumi Ohba paraitra donc le 4 février prochain

posted the 12/17/2020 at 05:50 PM by axlenz