Je me renseigne pour changer d'écran et me mettre à jour pour les next gen. Et je suis tombé sur cet écran approuvé par Les numériques :HISENSE HISENSE 55U8QFQLED UHD 4K- Quantum Dot- Smart Vidaa U ULED TV UHD 4K- Dalle QLED Full LED Local Dimming PRO- Certification Ultra HD Premium™ | HDR10+ | HLG | Dolby Vision™- Processeur quadricoeur Hi-View Engine avec IA- Boîtier déporté One ConnectIl n'est pas compatible 120 Hz ni HDMI 2.1Il est possible de l'avoir pour moins cher grâce à une offre ODR de 200€Qu'en pensez-vous ? Avez-vous mieux ? Mon budget est entre 500 et 1000€