Les machines Xbox ont de très bonnes technologies comme Smart Delivery et ce genre de choses. Pour ce qui est du framerate, si vous avez joué sur PC, vous savez qu'il y a des options donc nous allons garder ces possibilités. Certaines personnes veulent vraiment un meilleur framerate, d'autres des graphismes optimisés, cela devrait être un choix et non pas quelque chose que nous imposons. Donc cet aspect pourra être customisé.

Il y aura des paramètres par défaut sur Xbox mais il sera par exemple possible d'utiliser le rendu graphique optimal grâce au cloud et de rogner sur un autre aspect pour compenser. C'est quelque chose de commun sur PC. Mais comme vous avez pu le voir aux Game Awards, c'est magnifique sur Xbox. Les gens chercheront peut-être des différences mais je pense vraiment que ce sera aussi beau, voire plus beau. Donc nous verrons ce que les joueurs disent.

Dans une récente Interview avec le responsable de la franchise Jorg Neumann. Clubic a pu obtenir des informations très intéressantes sur la technique de ce simulateur virtuel d'avion concernant sa version console, et grâce au cloud et à diverses optimisations, le jeu pourrait être plus beau sur console next génération que sur PC..