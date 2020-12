L'un des avantages du confinement (et par conséquence dans mon cas du télétravail à temps complet) est que j'ai eu l'occasion de faire ce que je ne faisais plus depuis très longtemps, à savoir jouer.Des petites sessions entre amis ici et là, bien entendu. Cela ne change pas. Mais plonger dans des jeux solos ? Cela faisait un moment.Alors à l'occasion de soldes sur Steam, je me suis dit en tombant dessus "pourquoi pas ?" et je me suis pris les 3 opus principaux. Ils étaient à moins de 6€ l'unité, on peut parler d'une affaire.N'ayant jamais joué à Dead Space malgré les bons retours que j'en ai eu à l'époque, je me suis dit qu'il était temps de plonger dans la peau d'Isaac Clarke, affrontant ces saloperies de nécromorphes (et quelques membres d'une secte au apssage).J'en suis maintenant à environ une dizaine d'heures de jeux. Je l'ai terminé une première fois et j'ai un peu avancé une nouvelle fois pour débloquer l'armure finale et autres bonus offerts en fin de jeu.Que dire ?Eh bien ma foi, c'était un très bon moment !Le jeu n'est pas sans défauts et je vais les aborder juste après, mais si vous n'y avez jamais joué, sincèrement ne boudez pas l'occasion ! Dead Space est un excellent jeu d'action / horreur. J'en ai vu beaucoup qualifier le jeu de survival horror... Sincèrement je ne trouve pas. Nous avons toutes les ressources qui nous sont offertes pour que nous n'ayons jamais ce sentiment de crainte de manquer de munitions ou autre.Après, cela ne veut pas dire que le jeu n'assure pas côté ambiance horrifique. Le son est vraiment un petit bijoux dans ce jeu, l'ambiance sonore est toujours oppressante et on se méfie toujours de ce qu'il nous attendra derrière une porte ou en sortie d'un ascenseur.Le design des créatures est génial aussi. Il n'y a pas une créature qui m'a fait sortir du jeu, le tout est cohérent... Et le bestiaire évolue suffisamment jusqu'à la fin du jeu.Le gameplay est top, il y a toujours de la diversité... Les graphismes ne sont pas honteux même encore aujourd'hui.Sincèrement, je ne peux qu'être excité de jouer à Dead Space 2 maintenant.Malgré tout, ce n'est pas parfait. Est-ce que j'ai pris mon pied avec ce jeu ? Oui. Est-ce une claque monumentale ? Non.La faute à une histoire qui est très sympa mais qui est d'une répétitivité assez lourde."Hey Isaac ! Va là pour enclencher ce truc !"*2 minutes plus tard*"Bon sang, le truc ne s'enclenche pas... Il faut que tu ailles chercher ces 2 trucs pour faire fonctionner le truc, comme ça on pourra aller là-bas pour enclencher un autre truc"La VF est vraiment bonne, après notre personnage ne parle pas (je sais que nous ne serons plus muets dans les autres opus) ce qui rend l'impression d'être investi émotionnellement assez faible. Les quelques twists sont vraiment grillés à des kilomètres à la ronde. Néanmoins ça a le mérite d'être là et de faire le boulot. Comme pour un Resident Evil, le plaisir se retrouve surtout dans les documents que nous retrouvons tout du long de notre aventure, qui amènent un vrai univers, un vrai background.... bref pour ma part un vrai plaisir. Je suis fan des jeux à lore. Et celui de Dead Space est réellement très intéressant.La fin est également un point faible pour ma part, les deux derniers chapitres (au nombre de 12 en tout) sont vraiment de gros best-of remplis de tonnes d'ennemis... C'est pas mauvais, mais disons que ça commençait à étirer pour pas grand chose.Bref, ravi d'avoir enfin découvert Dead Space ! Et je suis impatient de me lancer dans Dead Space 2.