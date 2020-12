We do feel that we have a responsibility to that very large community, and an opportunity to carry on making great PS4 games for as long as the need is there. And I think that is the right thing to do, it’s the rational thing to do, and I think you will see a tail with PS4 that you did not see with PS3. But that said, as time passes, you’re going to see more and more emphasis on PS5 development and the PS5 SKU will be the lead SKU.

Nous avons le sentiment d'avoir une responsabilité envers cette très grande communauté, et la possibilité de continuer à créer de superbes jeux PS4 tant que le besoin s'en fera sentir. Et je pense que c'est la bonne chose à faire, c'est la chose rationnelle à faire, et je pense que vous verrez une queue avec la PS4 que vous n'avez pas vue avec la PS3. Mais cela dit, au fil du temps, vous allez voir de plus en plus d'accent mis sur le développement de la PS5 et le SKU de la PS5 sera le SKU principal.

La girouette Jim Ryan n'en finit plus avec ces déclarations qui en l'espace de quelques mois peuvent être totalement opposées pour un même sujet, notamment sur le support du cross gen ou encore sur l'arrivée d'un service similaire au gamepass.Dans une récente interview avec le magazine Edge, Jim Ryan insiste sur l'importance du cross gen, qui pour lui est la bonne chose et rationnelle à faire:Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)Bon tu le sens le god of war 5 CROSS-GEN ? Moi oui !