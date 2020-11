Dernier jour chez Sony SD. C'était une course folle, et une entreprise incroyable, mais les choses n'ont pas fonctionné cette fois-ci. Cela étant dit, je suis fier de ce que nous avons pu accomplir compte tenu de la folie que nous avons vécue. Plus de nouvelles bientôt ! BONUS : Je me remets au travail sur ma série YouTube !

Juste pour clarifier les choses, j'ai pris la décision de partir en raison de ma situation personnelle. Pour autant que je sache, le studio est toujours là et le projet est toujours en cours.

Depuis son ouverture en avril 2018 avec le game designer Quentin Cobb (Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4) à sa tête, le nouveau studio de Sony à San Diego se veut toujours aussi mystérieux et sans nom officiel. Composé principalement de James Martinchek (The Last of Us, Uncharted 4, Red Dead Redemption 2), Chris Kovach (The Last of Us 2) et plusieurs anciens développeurs de Naughty Dog, cette structure travaille sur un jeu d’action-aventure à la troisième personne en collaboration avec Visual Arts Service Group (VASG, spécialiste de la motion capture et la conception de cinématiques, filiale de Sony Interactive Entertainment).Néanmoins, depuis quelques jours, les fans hardcore de Sony se sont mis à parler d'une fermeture prématurée du studio, tout en pointant du doigt une mauvaise gestion comme Manchester Studio qui travaillait sur un jeu VR, suite à un tweet de John Bautista (Crystal Dynamics, Double Helix Games, Carbine Studios) qui annonçait son départ :Face à certains commentaires, le game designer a ajouté :En effet, en faisant quelques cherches, les profils des principaux noms cités indiquent toujours qu'ils travaillent à San Diego pour Sony (et non SIE San Diego). De plus, les recrutements sont toujours en cours pour étoffer les effectifs. Certaines réactions disproportionnées montrent qu'il y a une véritable attente derrière ce studio secret. Sony devrait se décider a l'officialiser, au moins pour dissiper certains doutes.