JOYEUX ANNIVERSAIRE LA DREAMCAST ! L'ultime console de salon de Sega, première 128-bits de l'Histoire n'aura pas connu un succès commercial mérité.Pour autant, pour de nombreux joueurs, il s'agit de la Rolls Royce des 128 bits tant sa ludothèque et ses services ont marqué ceux qui l'ont essayé!Pour fêter célébrer dignement cet anniversaire, je vous propose une rétrospective des jeux les plus marquant de la console aux travers de plusieurs centaines d'avis de joueurs présent dans la base de GF, qui compte à ce jour 110 jeux DC enregistrés !N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter votre avis sur votre jeu préféré, ou de rajouter un jeu qui pourrait manquer à l'appel !Bonne lecture !

