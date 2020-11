Bonsoir, nouveau top après pas mal d'absence, cette fois ci on va s'attarder sur mes bestioles des profondeurs, alors enfilez votre combinaison de plongée et direction 20 000 lieux sous les mers !10)- Alors que Miss Croft commence à peine son aventure en méditerranée, et après avoir dessouder quelques requins au passage, elle tombe nez à nez avec un gigantesque kraken. Celui ci bloque la progression de Lara avec ses gigantesques tentacule. J'ai bien aimé le concept du seul gros ennemi dans la zone et essayer de s'en débarrasser, en plus on s'y attends pas du tout quoi !9)- Quand on parle de créature aquatique géante, on parle forcément de Subnautica, un jeu auquel les profondeurs sont légions. Et dans ces profondeur se trouve un certains serpent crabe, créature extrêmement agressif et qui vous tuera en quelques coup ! Je peux vous dire que ma première fois qu'on tombe dessus, ça fait flipper !- L'orsqu'on chausse les bottes de plombs, on arrive dans une très grande salle rempli d'eau, et on s'enfonce peu à peu dans les abysses. Au début, seul la tête dépasse du sol et ensuite lors de la seconde partie du combat, la bestiole se révélera entièrement à nous et elle est assez impressionnante... Le combat est malheureusement assez simple mais j'ai bien aimé, je le trouve super bien fait en plus ! Rien à voir avec l'espèce de pieuvre dégueulasse de Skyward Sword...7)- Premier boss du jeu, le Del Lago est en quelque sorte le gardien du lac, qui attaquera tout ceux qui osent le traverser. C'est une salamandre géante qui a été infecté au Plagas. Le combats est assez simple mais fun, oh et tirez pas dans l'eau, on sait jamais...6)- Qui dis jeu de pirate dit forcément bestioles marine et SOT échappe pas à la règle avec deux gros bestiaux. Dommage cependant qu'on ne voit pas le corps du kraken, seul ses tentacules étant visible... Les deux bestioles sont redoutable à affronter, capable de couler votre navire en quelques coups seulement...5)- 7eme colosse du jeu, il faudra avant tout la provoquer pour lui faire sortir la tête de l'eau, le combat est ouf ! Je vous laisse avec la vidéo.4)- Sûrement une des bestioles les plus connus de la série. Le Lagiacrus est un des monstres les plus dangereux dans l'univers de Monster Hunter, il dispose d'attaque électrique et bien qu'il passe la plupart du temps dans l'eau, il peut tout aussi bien rejoindre la terre ferme quand l'envie lui prend.3)- Le gigantesque serpent monde du jeu God of War mérite sa place. J'ai pas de mot pour décrire sa rencontre alors je vous laisse profiter de la vidéo !2)- C'est un des tout premier Pokemon et c'est aussi mon Pokemon préféré quand j'étais petit. Je trouve qu'il a une classe folle ! Marrant aussi de se dire que pour l'avoir, il faut faire évoluer un Pokemon tout pourrave du nom de Magicarpe, et se coltiner ce Pokemon troll un bon moment. Mais l'attente en vaut la chandelle, Leviator est super fort !1)- Le Best pour moi c'est Godzilla, sûrement le kaiju le plus connu avec King Kong. Que ce soit les jeux mais surtout les films, car malheureusement les jeux Godzilla sont souvent des étrons... De taille variable, Godzilla est très souvent gentil ou neutre comme dans le film de Roland Émerich. Bref, je vais pas faire une rétrospective sur Godzilla TOUT le monde connaît ce monstre !J'espère que ce top vous plaira ! Et vous, des créatures marines géantes qui vous ont marqués dans les JV ? Dites le moi en commentaire !