Super NES

C’est l’année dernière que Gasking mettait la main sur la ROM du jeu Green Lantern annulé en 1995, alors que l’éditeur britannique Ocean en était déjà à sa troisième itération du projet…

Écrit par Guillaume Verdin

Le studio avait débuté en 1991 un brainstorming de quelques mois autour d’un jeu mettant en scène Hal Jordan sur micros 16-bit, dans le cadre d’un stage. Mais le projet n’a été ressorti des cartons que deux ans plus tard, visant cette fois la Super Nintendo, pour un titre réutilisant le moteur de Denis la Malice (1993) et mêlant des phases de plateformes, de shoot ’em up, et d’autres tirant parti du mode 7 de la console.