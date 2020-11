Sony launched its next-generation console - the PlayStation 5 - with a staggered release earlier this month. The console launched first in North America, Japan, Australia, New Zealand, Singapore, and South Korea on November 12, followed by Europe and the rest of the world a week later on November 19.



Based on preliminary data VGChartz estimates that the PlayStation 5 sold between an estimated 2.1 million to 2.5 million units worldwide when you combine its two launch days.

Qui s'en doutait ? Enorme carton pour la ps5, d'après les estimations de VgChartz la console se serait vendue entre 2.1 et 2.5 millions d'exemplaires en cumulant les ventes des deux jours de sorties différentes.(12 & 19 novembre)