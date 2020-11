Notre chère petite PS2 qui vit d'amour fête ses 20 ans (sortie Amérique du Nord + Europe)Je sais que je parle avec beaucoup de nostalgie mais ça reste la console sur laquelle j'ai fait les meilleurs jeux... Et vous ?Paraît il que c'était une console très puissante et que c'est l'une des rares consoles où seulement sur la vente de consoles, Sony arrivait à ne pas vendre à perte.Même si la news qui me tuait le plus c'est qu'elle pouvait guider des missilesPerso les jeux que j'ai adorés :MGS 2 et 3Les OnimushaViewtiful JoeMark of KriGTA San AndreasOkamiICO/SotCBaldur's Gate Dark AllianceFF XLes JakLes GoWLes DMC...Sans oublier tous les jeux multi comme Def Jam Fight for NY, TimeSplitter 2 (avec son excellent solo), NFS Underground...