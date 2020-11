Ah, oui, mince, y'a Mai, aussi ^_^'

Bon voilà, tout est dans le titre. J’avais prévu un article super long retraçant l’historique de mon histoire d’amour avec cette franchise, du pourquoi du comment j’avais moi-même choisi d’éviter le sixième opus (parce que faut arrêter de déconner, Tecmo, à un moment, merde !)…Mais en fait, tout ça, on s’en fout. Tout est dans le titre, comme je le disais :Pourquoi ça, me direz-vous ? En fait, c’est simple. Pour moi, tout est parti de cette vidéo de Digital FoundryEn fait, que je vous résume :proposait surdeux modes d’affichage : un modeen 1080p / 60 fps, et un modeen, avec(me semble-t-il), et donc… mais un frame-rate aux fraises.En fait la console « luttait » pour afficher du 30 ou 40 fps. Ce qui est inconcevable pour un jeu de baston – doncParce que tu ne peux pas te battre et timer tes coups avec un frame-rate qui oscille en permanence.. Pile ce qu’il fallait à la nouvelle Xbox Series X :. Non cappé.Parce que du coup, sans patch ni rien,. Avec une image en véritable 4K. Et des effets de lumière magnifiques en veux-tu en voilà.Du coup, c’est même l’un des premiers jeux que je me suis dégotté pour ma nouvelle Series X.Et ben voilà, je suis sous le choc.. Hallucinant. Le jeu est d’une propreté et d’une fluidité à nuls autres pareils. C’est juste dingue.Le HDR – exclu Xbox que j’ai jamais comprise – achève de rendre l’image sublime (faut d’ailleurs le régler un peu : au départ, l’image semble délavée, mais faut aller jouer avec la luminosité du jeu dans les options et en trente secondes on a un truc époustouflant).Alors oui, oui...: son côté free-to-play même pas déguisé (le disque installe la! o_O mais accompagnée de « clés de déblocage » pour les persos principaux, le mode histoire et tout le toutim), juste destiné à vous prendre votre thune chèrement gagnée.On sait bien que c’est ce qui a tué le jeu. Et bien fait pour Tecmo, d’ailleurs. Sans déconner, les mecs sont allés trop loin (les couleurs de cheveux où tu payes à chaque fois que tu changes ? Sans déconner, comme chez un vrai coiffeur ? Des génies, putain).Mais si on s’éloigne deux secondes des polémiquesil n’en reste pas moins que DOA6 reste. A mon sens, d’ailleurs, l’un des tous meilleurs. Cette saga est tellement chouette : le gameplay ultra accessible qui laisse un noob s’amuser pendant que les joueurs confirmés peuvent vraiment progresser et aller loin dans l’art du timing et de la feinte. Le gameplay des DOA a toujours incarné le meilleur équilibre des jeux de baston, pour moi. C’est à la fois ultra technique et ultra accessible. C’est spectaculaire, c’est visuel, c’est festif. C’est juste fun, putain.Alors, quid du scam de Tecmo ? Ben en fait, on peut très bien s’en sortir en étant raisonnable, si on est un peu malin :Déjà, j’ai chopé personnellement le jeu sur disque à moins de 15 €, neuf. Ça se trouve, en cherchant un peu sur le net.Et ensuite, faut juste faire de base une croix sur les season pass (cette putain d’arnaque !) et. De toute façon, c’est pas possible, y’a des costumes exclusifs aux précommandes (et donc à jamais indisponibles) et autres versions, numériques ou pas.Ce qu’il faut, je pense, c’est se concentrer sur, et éviter les skins : les personnages ajoutés par la suite sont dispos pour quelques euros – ça varie entre 4 et 6€ le perso, me semble. Et y’en a environ 6 ou 7 à rajouter, de mémoire, pour avoir le roster complet (comme dans pas mal de jeux de baston aujourd’hui, finalement).Donc si on dégotte le jeu de base pas cher, on arrive à un équilibre qui tient la route.Allez, pour mon perso préféré, je vais même m’autoriser un ou deux costumes à l’unité. Ouais, je sais, je suis faible (non mais vous avez vu les maillots d'Honoka, aussi ?). Mais pas de packs, pas de pass, pas de conneries hors de prix. De toute façon, le jeu propose déjà de base plein de costumes à débloquer (et c’est devenu plus sympa à faire qu’à la sortie du jeu, d’ailleurs).Y’a même une petite innovation dans les menus, plutôt sympa et qui évite d’être frustré comme dans le 5 :(en les choisissant et en y ajoutant les accessoires débloqués, ce genre de trucs) et mettre ça par défaut dans l’écran de sélection des personnages. L’intérêt ? Ne pas se fader, au moment où on choisit son perso, tout un tas de cases frustrantes concernant des costumes. Ça, c’était horrible, pour le 5. Ça te rappelait en permanence qu’il te manquait des trucs, que t’avais pas encore. Pour les collectionneurs compulsifs, c’était juste un appel au racket, quoi.Bon ben là, on a pas ça. On peut l'éviter, tout du moins. Une fois qu’on a proprement configuré ses 10 slots avec les costumes qu’on a pu débloquer,, ben on a la possibilité de ne voir plus que ça, que ce qu’on a configuré, lorsqu’on sélectionne son perso. C’est-à-dire. C’est plus rapide, plus accessible, et surtoutBref. Dead or Alive 6 n’est pas tant la purge que l’on peut croire si l’on se réfère trop au bad buzz qu’il a subi. Oui, ses pratiques tarifaires sont abusives, mais on peut les éviter en restant raisonnable. Et reste alors un jeu de baston réellement sublime, et. J’ai même lu, quelque part, qu’on pouvait le considérer sous cette forme comme le tout premier jeu de baston console vraiment next-gen.Et quand on y réfléchit, franchement, c’est pas faux.Si jamais vous aimez la bagarre et que vous vous ennuyez sur Series X, vous savez quoi faireBobo, out.