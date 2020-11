collection

... et bien moi je complète ma collection Halo !En passant je profite de cette fin d'année pour enfin réunir la triade des magnifiques Xbox 360 collector Haloc'est beauDark horse vient tout juste de sortir une nouvelle statuette PVC du Chief version Halo infinite. Figurine disponible en France uniquement dans les gamecash ... j'ai donc du passé par ebay pour me la procurer.Pour 60 euros on a droit à un figurine d'une très bonne finition !son principal défaut étant le socle, pas vraiment réussi, notamment au niveau de l'effet de texture.évidement quand je prend des photos ... y en a une qui s'incruste systématiquementet enfin je vous partage également les derniers achats musicaux en CD et en vinylevoila c'est tout pour cette fois !