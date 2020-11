Bonjour , pour information beaucoup de site ont critiquer les fps de hyrule warriors , mais aujourd'hui y'a un patch qui est soit deja sorti ou sort aujourd'hui , et ceci change un peu le jeux , c'est pas du 60 fps constant bien sur mais on est loin de la catatrosphe dite sur tout les site.

posted the 11/20/2020 at 10:03 AM by shadowbiz