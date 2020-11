Et, comme le monde est imparfait, impossible de ne pas souligner les quelques pépins techniques qui ont globalement régit notre session de jeu. Il n'est pas inutile de rappeler que la version de Cyberpunk que nous avons éprouvée datait de début novembre. Au cours de cette session, nous avons été confrontés à des bugs en pagaille. HUD qui disparaît, scripts qui ne se déclenchent pas et, plus anecdotique, PnJ inanimés, cigarettes qui flottent sans leur propriétaire... les bugs ont été légion, et si les développeurs nous ont assuré que certains d'entre eux ont été corrigés, ils se sont tout de même avérés très nombreux à tel point que nous nous sommes posés la question de savoir si, oui ou non, les efforts des équipes de CD Projekt suffiraient à fournir un jeu impeccable dans les temps. C'est tout le mal que l'on souhaite à ce Cyberpunk 2077. Encore un peu de patience.

Les previews pour ce futur hit, l'un des jeux les plus attendus de l'année par les joueurs du monde entier à le droit à une petite preview de la part de nos amis de chez jeuxvideos.comConcernant la technique et les bugs ca fait peur, on sent le gros patch day one: