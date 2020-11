Source : jeuxvideo.com

A 15h00, les premiers tests sur la RX 6800 XT et RX 6800 sont tombés et donc les premiers benchmarks avec ses rivales RTX 3000 de Nvidia.Concentrons nous sur le duel RX 6800 XT et RTX 3080.Une égalité ou presque sur des jeux tels que RDR 2 ou Assassin's Creed Odyssey.Léger avantage pour la RX 6800 XT sur Bordelands 3 et Assassin's Creed Valhalla.Mais avantage pour la RTX 3080 sur Flight Simulator et sur Doom Eternal.Large avantage pour la RTX 3080 sur Control, Metro Exodus ou bien encore Battlefield 4.L'écart se resserre sur les deux Call of Duty, mais Nvidia conserve toujours un petit avantage.