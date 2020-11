Mon billet "Saga du jour " est consacré aujourd'hui à la sagaA la veille de la sortie de la nouvelle génération de machine, ainsi que de la sortie de Cyberpunk 2077, il m'a semblé utile de revenir sur la saga initié par CD Project et les romans d'Andrzej Sapkowski.Pour beaucoup de joueurs, la trilogie autour de Gerald de Riv est l'une des plus grandes saga de ces dernières, voir la plus grande, tant elle a apporté au RPG et à la narration.Je vous propose de lire des avis rassemblés ici, couvrant l'ensemble de la saga mais aussi de ces dérivés. Bonne lecture.