un employé nous dit sur reddit ceci:

À l'heure actuelle, nous traversons toujours l'énorme cascade d'implications et de ramifications du changement de version et l'équipe travaille sur presque toutes les facettes du jeu. Divulgation complète que nous n'avons rien de prévu pour les VGA, mais espérons fournir au moins une mise à jour de haut niveau dans les prochaines semaines afin que nous puissions reprendre ce voyage ensemble après les vacances. Assembler quelque chose comme une démo ou un grand beat pour les VGA est une énorme quantité de travail et poserait des défis avec les jalons actuels des vacances. Je sais que c'est difficile d'attendre, mais l'équipe va profiter au maximum de ce temps supplémentaire et nous voulons nous assurer que nous pouvons faire de notre mieux et nous engager à plus de transparence et de dialogue sur la route à venir. . Nous allons y arriver et mettre le train en marche.



Right now we're still going through the huge cascade of implications and ramifications to the release shift and the team is heads down working through nearly every facet of the game. Full disclosure we don't have anything planned for the VGAs, but are hoping to offer at least a high level update within the next few weeks so we can kind of restart this journey together after the holidays. Pulling together something like a demo or big beat for the VGAs is an enormous amount of work and would cause challenges with current milestones of the holidays. I know it's hard to wait, but the team is going to make the most of this extra time and we want to make sure we can put our best foot forward and commit to greater transparency and dialog on the road ahead. We'll get there and get the train going again.





youpi!