Initialement prévu pour cette fin d'année, le jeu avait déjà subit un report pour le début de l'année prochaine, mais une récente mise à jour de sa date de sortie met le doute. En effet directement sur le PSN, on voit que la date de sortie a été modifié en Q4 2021, soit quatrième trimètre 2021..Encore un jeu annoncé trop tôt ?

posted the 11/15/2020 at 10:20 PM by kratoszeus