Xenoblade Chronicles 1 DE et Xenoblade Chronicles 2 : lequel est le meilleur finalement ?

XENOBLADE CHRONICLES 2

XENOBLADE CHRONICLES 1 DE

CONCLUSION

Comparo sans Spoils sur le scénario (mais j’ai mis un art pour XC2 qui montre la présence de Blades qui apparaissent plus tard dans l’histoire donc attention pour ceux qui veulent les découvrir).: Après 75h de jeu sur Xenoblade Chronicles 1 Definitive Edition, j’aurai finalement vu le bout du tunnel. Je m’attelle toujours à finir l’extension Future Connect qui risque de m’occuper pendant une bonne dizaine d’heures.A titre de comparaison, Xenoblade Chronicles 2 m’avait pris 230h de temps sans avoir vraiment avancé dans mon New Game + (Uraya actuellement) afin de découvrir le contenu supplémentaire du season pass.Ici, je vais essayer de mettre en parallèle ce qui à mes yeux le 1 réussi mieux que le 2 et inversement. Tout en soulignant au passage certains écueils dans chaque production.Une nette préférence pour celui du 2. Le feeling manette en main a été pour moi meilleur pour plusieurs raisons :- Si le 1 joue sur la combinaison des arts et le combo DCH (Déséquilibre/Chute/Hébétement), le 2 mise sur les arts spéciaux de chaque Blade offrant des effets spectaculaires via des QTE ainsi que le combo DCEC (Déséquilibre/Chute/Ejection/Commotion). J’ai trouvé le DCEC avait plus d’influence pour reprendre l’ascendant dans de nombreux combats que le DCH ne serait-ce que pars la jauge d’effet se vidant généralement trop rapidement. De plus le DCEC permet d’achever plus facilement les ennemis même sans y appliquer des ultimes.Les enchainements ont droit à un vrai tutoriel afin de cerner le fonctionnement de cette mécanique ce qui n’est pas le cas dans le 1. Rendant les chaines d’arts inexplicables et aléatoire pour moi. J’aurai réussi à maxer qu’une seule fois une chaine de combo ce qui est peu sur des centaines de combats effectués.Le mapping des arts sur l’écran dans XC1 est je trouve mal pensé pour un jeu qui demande souvent de faire preuve de timing dans l’enchainement des techniques. Là où le XC2 limite le nombre d’arts assignés (3 touches pour 3 Blades donc 9 au total) avec la possibilité avec le cooldown qui se réduit au fur à mesure que l’on gagne en niveau. Ce qui permet en autre de gérer d’autres aspects du gameplay comme les chaines élémentaires avec les QTE alliés à activer au bon moment afin d’être sûr de pouvoir rompre un maximum de sceau pendant les enchainements. Seul bémol, le caractère parfois aléatoire des capacités alliées disponible du fait de l’autonomie/liberté de l’IA alliée dans le changement de leurs lames au cours des affrontements.Autre défaut de XC2 qui aura fait parler et qui m’avait aussi dérangé alors même que je n’avais jamais joué à XC1, c’est l’obligation d’être statique afin d’activer l’auto-attaque. Ce qui n’est pas le cas dans le 1 et qui est tout à son honneur.Au final, j’ai trouvé le système de combat du 2 plus jouissif, réclamant de vrais réflexes et une attention à ce que fait les alliées tandis que celui du 1 m’a franchement déçu du fait d’un manque de punch et d’habilités ultimes permettant de se boucler les combats de manière plus spectaculaire. Ce qu’il a pour lui et qui saura prendre toutes son ampleur au cours du combat face au boss final (et quelques boss bien retors) c’est la capacité de vision/préscience de Shulk rendant le choix des capacités de la Monado vraiment déterminant et palpitant… pour ne pas dire « stressant » quand le chrono peau de chagrin s’efface à vue d’œil.Alors que l’on peut peiner à battre les premiers boss du jeu dans XC1 (pour moi c’était celui de la mine), il faut dire que par la suite on roule assez aisément sur le jeu : Mobs + Boss. La faute à un level up trop rapide et pourtant j’ai limité mon gain d’XP avec le mode Expert activé.Je n’ai pas trouvé XC2 trop dur ou trop permissif dans la progression. Bien évidemment en faisant un nombre conséquent de quêtes annexes on peut tout aussi bien avancer assez rapidement dans le jeu mais j’ai trouvé que Gormott ou Uraya était des zones très punitives si l’on s’éloignait ne serait-ce qu’un peu des sentiers menant à la quête principale ou aux quêtes secondaires. La Plaine de Gaurr regorge aussi de coins vraiment dangereux mais la possibilité de contourner pas mal de ces zones rends certaines expéditions moins palpitantes.Il reste néanmoins ce point commun entre le 1 et le 2 des ennemis uniques qui reste une vraie brise face à la monotonie dû à une trop grande facilité de progression.XC1 possède un open world particulièrement séduisant (et j’en parlerai plus loin dans ses qualités) mais parmi les choses que je peux lui reprocher, il y a le manque dramatique de récompenses à explorer les zones les plus cachets, secrètes ou bien garder par des monstres. Bien que la découverte des zones/panoramas secret dans le 1 rapporte de l’expérience cela reste bien maigre quand dans le 2, la plupart de ces zones reculées offrent très souvent des cylindres rares et utiles mais surtout le Saint-Graal : des cristaux rares et/ou légendaires. Si tant est que l’on adhère au système de Gacha et de la découverte de nouvelles Blades, cela constitue une motivation supplémentaire à fouiller les recoins les plus inaccessibles malgré le risque de se faire One Shot. Là où XC1 ne justifie ça qu’avec des matériaux sous forme d’orbes bleues à l’usage de quêtes Fedex ou de monstre portant des équipements puissants dont le besoin n’est pas vital ni forcément rares du fait d’un loot intensif rappelant certains jeux Ubisoft.Beaucoup ont rallé, perso j’ai adoré autant que j’ai ragé. Et cela peut paraitre malsain mais il s’agissait d’une douce addiction pour moi que ce système d’obtention de lames rares. Le taux de d’apparition étant souvent frustrant du fait qu’il s’agit d’un processus répétitif qui impact quand même le temps de jeu passer dessus (cinématique longue et non skippable avant la Màj). Je pense que sur mes 230h, il y a bien une dizaine d’heure de consacrer à voir en boucle des lames lambda à sortir de cristaux.Autres soucis, la sensation d’avoir chopper plus de lames rares via des cristaux communs que de cristaux rares/légendaires. Et pour moi cela est problématique car faussant l’intérêt à récupérer des cristaux rares en fin de jeu qui certes semble augmenter les chances d’obtention mais pas de manière si significative que ça.Il n’en reste pas moins une réelle satisfaction dans cette collectionnite aigüe façon Pokémon ou Persona lorsque l’on a réussi à mettre la main sur toute les Blades : Kos-Mos en dernière Blade m’a fait cracher du sang avant de pleurer de joie.De plus, bien que certains designs de Blades soient à géométrie variables (certaines plus flatteuse que d’autres), il n’empêche que découvrir via une belle cinématique un nouveau compagnon de route que l’on va s’empresser d’assigner à sa team rend l’exercice vraiment rafraichissant.Pardon d’avance pour ceux que je vais heurter mais : en comparaison de l’ost du 2, celle du 1 est vraiment bonne mais rarement excellente comme son cadet. Alors que celle du 2 peut se vanter d’avoir une meilleure ration quantité/qualité.Lors de mon écoute à l’époque de la BO de la version Wii, j’avais trouvé l’ost quelconque. Peut-être n’étais-je pas tomber sur les bonnes pistes, me poussant à l’éplucher en restant finalement sur ma faim. Alors même qu’en lançant la BO du 2 au pif, je sais que j’apprécierai forcément avec nostalgie le morceau trouvé (j’ai redécouvert le thème de Rosa).Et il a fallu que je relance le 2 tandis que je jouais au XC1 DE pour m’assurer de cette intuition.Dans le lot XC1 DE pour moi c’est Memories, Unfinished Business, Regret, le thème d’Eryth/Satorl/Gaurr, la centrale Mekonis, Urgency (qui m’a rappelé une piste de FFIX) et quelques autres que j’ai pu oublier.Tandis que les thèmes de combat normaux et de boss restent bien moins électriques que ceux du 2, bien moins prenante malheureusement alors que le système de combat aura peiné déjà en lui-même à me convaincre. A commencer par Still Move Forward et CounterAttack.Parmi les pistes marquantes du 2, j’ai en tête Elysium in the Blue Sky que j’écoutais déjà pour la cinquantième fois la veille de la sortie du jeu. Mais surtout de beaux morceaux comme Past from Far Distance, Driffting Souls, Tomorrow with you, Torigoth, Uraya, Mor Ardain et Tantal (nuit et jour).Bien sûr cette impression peut être amener à changer lorsque j’aurai réécouté pour une troisième, puis une quatrième puis une pénultième fois la BO de XC1 qui me font redécouvrir des morceaux oubliés ou qui étaient passé dans mon angle mort comme Zanza the D, The G Salying Sword ou bien A Tragic Decision.Oui XC1 est plus mature dans son propos tout du long, la place à l’humour est moins présente comme si le public visé était diamétralement différent du 1.Si l’un fait penser à un Shonen Nekketsu de part ses situations clichés et attendu, l’autre sait offrir une narration plus douce mature dans ses situations : à commencer par le premier drame du jeu qui annonce très vite la couleur et le ton adopté par le scénariste sur le reste du script. Même si l’humour ne fait pas mouche et les situations cocasses du 2 peuvent sembler infantilisante, elles apportent régulièrement de la respiration dans un scénario qui sait redevenir sérieux quand c’est nécessaire.J’avoue n’avoir pas été renversé sur les 60% de la quête principale de XC1 mais pourtant je considère le scénario comme supérieur car posant de manière maligne sur ces 60% les fondations d’une fin dantesque mêlant mythologie/science/conflit existentiel que l’on ne soupçonne que peut. Avec son lot de cliffhanger, trahison, décès et retrouvailles comme on les aiment.Une part belle est laissé aux cinématiques qui grâce au nouveau moteur du jeu donne de fait à ces affrontements (duel, embuscade, situation désespérée et bataille à grande échelle terrestre et aérienne) de beaux effets. Et bien que le 2 profite d’autant de situation épique, on apprécie davantage ceux présent dans le 1 du fait d’un écrin scénaristique adapté et profond dans son propos.L’avantage du 1 se trouve pour moi dans son dernier tiers qui pour moi me marquera éternellement de par des révélations à en crier devant son écran de télévision tellement le tout est imprévisible tandis que le 2 m’aura offert 2 ou 3 moments mémorables (premier affrontement de Pyra – bataille à Uraya et la Blade caché – Le duel face à Torna lors de l’ascension) et une belle fin, émouvante mais plus sage que celle de son ainé.Néanmoins, lorsque l’on fait le lien entre les clins d’œil et connections offertes dans chaque jeu on sent qu’ils ont vocation à être complémentaire et non en concurrence.Alors certes l’exploration ne récompense pas autant que l’on peut l’attendre néanmoins qu’est-ce que le jeu est beau à en décrocher la mâchoire et surtout bien construit. Le level design permet des environnements à échelle de géant. La sensation de pouvoir explorer tout ce que notre œil nous indique n’était pas sans me rappeler Zelda (avec légèrement moins de liberté). C’est une vraie ode à la liberté et l’aventure ressenti.La plaine de Gaurr, le marais Satorl, la Jungle de Makna, la mer d’Eryth donnent des baffes tellement l’ambiance y est travaillé. C’est dire, j’ai halluciné quand j’ai pu évaluer les hectares de terre à disposition dans la toute première zone (Colonie 9). De sa flore grouillante, ses cascades, ses étendues d’eau boréal, son ciel nocturne parsemé d’étoiles, les faisceaux de lumières cristallins aux ruisseaux multiples on en prends plein les mirettes. Et que dire de sa faune où chaque créature profite d’un fief/nid où leur présence donne une identité précise aux lieux.Le casting du 2 est pour le moins haut en couleurs, présente un chara-design parfois exagéré pour ne pas dire de mauvais goût (oui on parle de toi Pyra la chaudasse ou toi Dalhia la pin-up lapine), peut aisément agacé (sauf Morag et Brigittque je vous mets au défi de critiquer) et dont certains personnages peuvent paraitre inutiles en terme d’implication dans les enjeux globaux.Mais malgré ces défauts, j’aurai étrangement réussi à m’attacher à cette bande « attachiante » tout du long de mon aventure avec eux.Le casting du 1 est pour moi un sans fautes en comparaison. A commencer par la réhabilitation des Nopons de la série grâce à Rikki. Ce bon père de famille, drôle, responsable, adorable et ayant quand même une place réelle dans la dynamique de l’équipe. Puis le duo Sharla x Reyn qui fonctionne très bien. Dunban est badass au possible et profite d’un doublage de qualité faisant ressortir grâce au Seiyuu (enfin l’équivalent en mec quoi) son côté protecteur, sûr de lui, mature et surtout pragmatique. Il est clairement celui qui m’a le plus tapé dans l’œil dans la team.Mélia profitera d’un bon gros développement sur son arc et continuera d’avoir ses moments d’apparition dans la suite des événements ce qui fait vraiment plaisir car elle profite d’un background et d’un caractère agrable.Et dans l’opposition Shulk x Rex, je ne peux que rejoindre la majorité en me ralliant au premier qui profite de très de caractère moins agaçant, plus réfléchis et cherchant vraiment à se surpasser.Peut-être un peu trop lisse du fait d’un manque de situation où il commettra de grosses erreurs, il appartient malgré tout à cette caste de protagoniste principaux auquel on s’attache aisément et qui rentreront dans le panthéon des légendes de par ses accomplissements.Ici difficile d’en parler sans spoiler donc je resterai vague quand au méchant du jeu. Il faut juste savoir que Torna et Mélios de XC2 étaient des adversaires avec un beau design et des motivations qui se comprennent avec facilité et qui nous amène à vraiment nous intéresser à eux. Mais il n’empêche que l’empathie ressenti pour eux était bien moindre en comparaison d’un Eghil dans XC1.Eghil est un bon méchant, rien à dire là-dessus. Certes, il aurait gagné à avoir plus de présence pendant le premier tiers du jeu mais son temps d’apparition et les divers moments où il est évoqué permet d’avoir le désir de le rencontrer pour mieux l’abattre. Ne tombant pas dans le manichéisme de bas étage, il en ressort de son combat un sentiment autre que la haine. De la compréhension avant tout et de la peine. Pour le reste, je n’en dirai pas plus au risque de dévoiler la fin du jeu.L’objectif ici n’est pas de placer l’un au-dessus de l’autre mais mettre en exergue ce que l’un réussi mieux que l’autre tout simplement. Pour ma part, ils trouvent tous deux une place toute particulière dans mon cœur. J’aurais pu pointer du doigt d’autre défauts pour le 1 comme les capacités de terrains qui aurait pu être moins lourde en intégrant un menu rapide de sélection de Blade lors de l’exploration, pour le 1 un peu plus d’effort sur des quêtes annexes pour 90% d’entre elles sans aucune mise en scène, des menus plus simple d’utilisation et plus ergonomique pour le 2,…Bref, vous l’aurez compris, les deux jeux sont loin de la perfection mais portent suffisamment de qualités pour être apprécié chacun à leur juste valeur.ALLEZ C’EST CADEAUPOUR PROUVER MON AMOUR POUR LES DEUX