Un petit studio japonais qui ne livre un jeu que tous les 5ans.Une aventure dans un Japon féodal enivrant, fait de Tengu et de Mushishi...Deux destins croisés.L'un des plus beaux jeux jamais réalisés.L'un des plus des merveilleux joyaux de la Wii.Murama - The Demon Blade, par Vanillaware.▶️