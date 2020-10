Guilty Gear Strive : Giovanna se rajoute au casting, l'annonce du Pass et détails du lancement

Les plans sont désormais connus pour le lancement futur dequi tombera donc le 9 avril 2021 sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, même s'il faut apporter quelques précisions face aux différentes éditions.Edition Standard :- Prix classique- 9 avrilEdition Deluxe :- Plus ou moins 80€- 6 avril (*)- Inclura le Season PassEdition Ultimate :- Plus ou moins 100€- 6 avril (*)- Inclura le Season Pass- Nouveau packaging- Des bonus dit « sound & artworks »- Des couleurs supplémentaires pour chaque personnageHormis cela, le dernier Live a permis d'officialiser Giovanna au casting, tandis qu'un mot est lancé concernant le Season Pass (ou en tout cas le premier, selon le succès du jeu) qui donnera accès sur la longueur à :- 5 nouveaux personnages- De nouveaux coloris pour les 20 personnages- 2 nouveaux stages- Des étapes supplémentaires pour le mode histoire