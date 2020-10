Mario Kart Live : la présentation complète

Nouvelle production dite « à accessoire », et à défaut d'un nouvel épisode ou un DLC pour celui existant,vient de s'offrir une présentation complète (et une petite pub JP) pour préparer son lancement prévu le 16 octobre, au prix de 99,99€.La vidéo détaille donc l'originalité du concept qui sera livré avec cette voiture téléguidée, sa caméra embarquée pour retranscrire la RA sur votre écran Switch (ou la télé), son code de téléchargement pour l'appli et les 4 portails à placer où vous le souhaitez dans une zone si possible espacée. Une manière de dire que ceux qui vivent dans un studio déjà bien fourni en meubles devraient y réfléchir à deux fois avant de lâcher un billet.Coté contenu, on y retrouvera les différentes classes (50/100/150/200) et des tenues et karts à débloquer mais pas de persos puisque seuls Mario et Luigi seront jouables, en fonction du pack acheté. Et bien entendu, il y aura du multi mais comme vous vous en doutez, c'est un pack (et une Switch) par joueur.