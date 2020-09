Prince of Persia Remake officialisé et daté

Là encore sans surprise vu les leaks,aura bien droit à son remake au rendu qui en laissera plus d'un mitigé (surtout les cinématiques) mais qui sera une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir une aventure qui a clairement marqué son époque. D'ailleurs, en parlant de se refaire une culture, l'épisode d'origine (celui de 92, version Mac) sera à débloquer.Sortie prévue le 21 janvier 2021 uniquement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.